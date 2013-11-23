Разработка логотипа для фотографа

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Закрыт20 заявок169 просмотров

Уважаемые Фрилансеры, требуется с нуля разработать логотип для фотографа.

Использоваться он будет, как watermark на фотографиях, в презентациях и в коммерческих предложениях для заказчиков.

Цветовых предпочтений нет.

На логотипе должны быть имя и фамилия фотографа. Можно добавить адрес сайта.

Используемый в логотипе текст - любой, кроме рукописного.

Желательно, чтобы на логотипе присутствовал какой-либо из атрибутов фотографа (камера, объектив и т.п.)

Приму ваши предложения.

11 лет назад
alex_cherkesov
Александр 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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