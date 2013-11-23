Логотип: горизонтальная развертка, возможность использовать часть логотипа или весь логотип как квадрат. Желательно, если элементы логотипа могут быть использованы в фирменном стиле, но это не обязательное условие .Внешний вид логотипа: текст в 2 строки + ...
Создание очень простого Лого
Нужно создать очень простое лого, заходим на schooljob.ru, видим на сером фоне синим надпись School Job, сделать надо тоже самое, только по формату аватарки группы ВК и текст schooljob.ru перевернуть на 45 градусов влево
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