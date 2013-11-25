Коллеги, привет! Требуется сделать логотип для инжиниринговой компании (занимается поставкой, проектированием и монтажем и сервисным обслуживанием систем вентиляции, кондиционирования и отопления). Название Пром Инжиниринг (овик - отопление, вентиляция и кондиционирование) Подпись ...
Отрисовать логотип
Есть буквенный логотип, его надо перерисовать золотыми буквами.
Оплата на телефон или qiwi, яндекс деньги, WMZ не предлагать!
Сроки: сегодня.
10-15$
Выбранный исполнитель
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