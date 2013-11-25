Отрисовать логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок227 просмотров

Есть буквенный логотип, его надо перерисовать золотыми буквами.

Оплата на телефон или qiwi, яндекс деньги, WMZ не предлагать!

Сроки: сегодня.

10-15$

11 лет назад
Djek07
49 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

EMironov
Евгений 
53 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Рекомендую - Профессионал! Абсолютно правильный подход к работе и не важно 10$ или 100$ работа. За 5 минут вник в проблему, понял что именно хочет заказчик. После этого за 1 час сделал именно то что нужно.
Прекрасный заказчик. Работать очень легко и комфортно. Постоянно на связи. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

EMironov
Евгений 
53 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
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