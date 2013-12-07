1. Изображение - геймпад (возможно красивый контур, но чтоб ясно было, что это геймпад) 2. В любой цветовой гамме логотип должен хорошо смотреться 3. Возможность нарисовать от руки
Логотип для сайта-визитки.
Необходим логотип, четкий, красивый, лаконичный, тематически-правильный для сайта Центра сертификации "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ". Пример того, что понравилось прикреплено к задаче. Задачу отдам тому, кто готов сделать несколько вариантов, выслушать все капризные пожелания и сдать то, что понравится руководителю. Заявки сюда.
Нравятся логотипы тут:
БЮДЖЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ!!!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт11 лет назад
Студи занимается фото и видеосъемкой разных проектов: свадьбы, музыкальные клипы, коммерческая реклама. (Memory's Play) Как идея это название и значок диафрагмы. Обязательно указывайте стоимость работы и примеры концепции.Завершен11 лет назад
Сайт по покупке квартиры самостоятельно: придумать концепцию логотипа и нарисовать в разных масштабах. Логотип должен содержать название проекта и эмблему либо без эмблемы. Обязательно указывайте стоимость работы и примеры концепции.Завершен11 лет назад
Есть дизайн нужно сделать лого, просьба писать с хорошим рейтингом, только адекватные цены P.S. прикрепляю дизайн, скайп в профилеЗавершен11 лет назад
- $100
Логотип: горизонтальная развертка, возможность использовать часть логотипа или весь логотип как квадрат. Желательно, если элементы логотипа могут быть использованы в фирменном стиле, но это не обязательное условие .Внешний вид логотипа: текст в 2 строки + ...Завершен11 лет назад
- $5
Есть логотип как пример: надо отрисовать новый текст в таком же стиле и таком же изгибе. В приложенном файле пример.Завершен11 лет назад
- $50
Нужно создать очень простое лого, заходим на schooljob.ru, видим на сером фоне синим надпись School Job, сделать надо тоже самое, только по формату аватарки группы ВК и текст schooljob.ru перевернуть на 45 градусов влевоЛоготипы и Знаки5 заявокЗакрыт11 лет назад
Старый логотип имеется, но использовать просто стыдно. Прикрепляю старый вариант (пример, как делать не нужно!). Наша компания занимается тюнингом автомобилей - автозвук, дополнительное оборудование, световой тюнинг, шумоизоляция и т.д. Чтобы проникнутся тем, ...Завершен11 лет назад