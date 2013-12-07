Логотип для сайта-визитки.

Отличный и очень ответственный заказчик! Понятное техзадание и своевременная оплата в полном объеме. В процессе сотрудничества все вопросы решались оперативно и подробно. С ним очень приятно работать, так как знает свое дело и самое главное знает что хочет! Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.