Логотип для сайта-визитки.

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен29 заявок313 просмотров

Необходим логотип, четкий, красивый, лаконичный, тематически-правильный для сайта Центра сертификации "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ". Пример того, что понравилось прикреплено к задаче. Задачу отдам тому, кто готов сделать несколько вариантов, выслушать все капризные пожелания и сдать то, что понравится руководителю. Заявки сюда.

Нравятся логотипы тут:

http://www.certificatione.ru/

http://www.serconsrus.ru/

http://eurotexmsk.ru/

БЮДЖЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ!!!

11 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

husu1988
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Гусейн терпеливо выполнял все требования, раз за разом рисуя варианты, после экспериментировали с цветами и тут Гусейн проявил чудеса спокойствия и терпеливости. Такой терпеливый Профессионализм, с большой буквы. Благодарны очень за прекрасную работу.
Отличный и очень ответственный заказчик! Понятное техзадание и своевременная оплата в полном объеме. В процессе сотрудничества все вопросы решались оперативно и подробно. С ним очень приятно работать, так как знает свое дело и самое главное знает что хочет! Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

husu1988
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для фото и видео студии

    Студи занимается фото и видеосъемкой разных проектов: свадьбы, музыкальные клипы, коммерческая реклама. (Memory's Play) Как идея это название и значок диафрагмы. Обязательно указывайте стоимость работы и примеры концепции.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип сайта.

    Сайт по покупке квартиры самостоятельно: придумать концепцию логотипа и нарисовать в разных масштабах. Логотип должен содержать название проекта и эмблему либо без эмблемы. Обязательно указывайте стоимость работы и примеры концепции.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Лого сайта

    Есть дизайн нужно сделать лого, просьба писать с хорошим рейтингом, только адекватные цены P.S. прикрепляю дизайн, скайп в профиле

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип образовательного центра (маркетинг)

    $100

    Логотип: горизонтальная развертка, возможность использовать часть логотипа или весь логотип как квадрат. Желательно, если элементы логотипа могут быть использованы в фирменном стиле, но это не обязательное условие .Внешний вид логотипа: текст в 2 строки + ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание очень простого Лого

    $50

    Нужно создать очень простое лого, заходим на schooljob.ru, видим на сером фоне синим надпись School Job, сделать надо тоже самое, только по формату аватарки группы ВК и текст schooljob.ru перевернуть на 45 градусов влево

    Логотипы и Знаки5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка логотипа тюнинг мастерской.

    Старый логотип имеется, но использовать просто стыдно. Прикрепляю старый вариант (пример, как делать не нужно!). Наша компания занимается тюнингом автомобилей - автозвук, дополнительное оборудование, световой тюнинг, шумоизоляция и т.д. Чтобы проникнутся тем, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад