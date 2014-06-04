За минимальные сроки и за минимальную плату и самое главное качественно!

Имеется большой опыт в области дизайна, аудио/видео и текста.

На данный момент работаю в современном лицее, там управляю полиграфическим отделом.

Я уверен что у меня хватит сил, опыта и терпения для того что бы заказчик всегда оставался доволен мной и выполненной работой.

И самое главное я не беру слишком много денег за выполнение работ. Во первых деньги мешают творчеству, а во вторых я работаю в крупной фирме и денег хватает на жизнь, а тут я занимаюсь в свободное время для удовольствия!

А теперь решать Вам!

За минимальные сроки и за минимальную плату готов выполнить работы по дизайну, аудио/видео и текстам.