За минимальные сроки и за минимальную плату и самое главное качественно!
Имеется большой опыт в области дизайна, аудио/видео и текста.
На данный момент работаю в современном лицее, там управляю полиграфическим отделом.
Я уверен что у меня хватит сил, опыта и терпения для того что бы заказчик всегда оставался доволен мной и выполненной работой.
И самое главное я не беру слишком много денег за выполнение работ. Во первых деньги мешают творчеству, а во вторых я работаю в крупной фирме и денег хватает на жизнь, а тут я занимаюсь в свободное время для удовольствия!
А теперь решать Вам!
За минимальные сроки и за минимальную плату готов выполнить работы по дизайну, аудио/видео и текстам.
Портфолио
- Kino351 просмотр
- Ученики409 просмотров
- Календарь-Пирамида490 просмотров
- УпаковкаБ260 просмотров
- УпаковкаА216 просмотров
- Expo-Webinar290 просмотров
- Mamberem376 просмотров
- Картошкино379 просмотров
- Michel311 просмотров
- Карта244 просмотра
- Карта294 просмотра
- TermoViking334 просмотра
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
7 лет назад
Очень доволен сотрудничеством. Все было сделано быстро, качественно и в срок!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкая сформулированные задачи, всегда на связи, даже ночью! Четко по делу, оплата моментальная! Надеюсь будем и дальше сотрудничать! Рекомендую.
$5
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за работу. Все выполнено быстро и качественно.
Ответный отзыв
Моментальная оплата, четкая постановка задачи, рекомендую как надежного заказчика!
$30
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую к сотрудничеству! Быстро и качественно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, мгновенная оплата. Рекомендую!
$40
10 баллов
10 лет назад
Сотрудничество прошло с положительным результатом. Буду и в дальнейшем сотрудничать.
Ответный отзыв
Приятные впечатления о сотрудничестве! Четкое задание, вежливое общение и моментальная оплата! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$25
10 баллов
10 лет назад
Работа выполненна качественно и в срок
Ответный отзыв
Приятные впечатления о сотрудничестве! Четкое задание, вежливое общение и моментальная оплата! Рекомендую.
Шрифты
нет отзывов
$3/час
от $6от 2 часов
#60
Музыка и Звуки
нет отзывов
$2/час
от $10от 5 часов
#71
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $20от 4 часов
#205
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $15от 3 часов
#328