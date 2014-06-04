husu1988

Гусейн Гусейнов husu1988

 
35 летАзербайджан/Баку
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
За минимальные сроки и за минимальную плату и самое главное качественно!

Имеется большой опыт в области дизайна, аудио/видео и текста.

На данный момент работаю в современном лицее, там управляю полиграфическим отделом.

Я уверен что у меня хватит сил, опыта и терпения для того что бы заказчик всегда оставался доволен мной и выполненной работой.

И самое главное я не беру слишком много денег за выполнение работ. Во первых деньги мешают творчеству, а во вторых я работаю в крупной фирме и денег хватает на жизнь, а тут я занимаюсь в свободное время для удовольствия!

А теперь решать Вам!

За минимальные сроки и за минимальную плату готов выполнить работы по дизайну, аудио/видео и текстам.

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Отзывы заказчиков
HoSapiens
Максим 
42 годаГермания
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Верстка двустороннего флаера DIN A4
Очень доволен сотрудничеством. Все было сделано быстро, качественно и в срок!
Отличный заказчик, четкая сформулированные задачи, всегда на связи, даже ночью! Четко по делу, оплата моментальная! Надеюсь будем и дальше сотрудничать! Рекомендую.
Ответный отзыв
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Лого под печать
Спасибо за работу. Все выполнено быстро и качественно.
Моментальная оплата, четкая постановка задачи, рекомендую как надежного заказчика!
Ответный отзыв
admag
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$30
10 баллов
9 лет назад
XLS to Word или XLS to PDF
Рекомендую к сотрудничеству! Быстро и качественно.
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, мгновенная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
PerevodMNA
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Сверстать текст в пдф формате. Текст и Чертежи
Сотрудничество прошло с положительным результатом. Буду и в дальнейшем сотрудничать.
Приятные впечатления о сотрудничестве! Четкое задание, вежливое общение и моментальная оплата! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать макет наружной вывески. Текст и логотип
Работа выполненна качественно и в срок
Приятные впечатления о сотрудничестве! Четкое задание, вежливое общение и моментальная оплата! Рекомендую.
Ответный отзыв
Шрифты
нет отзывов
$3/час
от $6от 2 часов
#60
Музыка и Звуки
нет отзывов
$2/час
от $10от 5 часов
#71
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $20от 4 часов
#205
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $15от 3 часов
#328