Верстка двустороннего флаера DIN A4

Верстка полиграфииЗавершен15 заявок270 просмотров
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Верстка и подготовка для печати на основании дизайна предыдущих флаеров (текст и изображения предоставляются).

 

Двусторонний флаер DIN A4 297x210 мм

Формат данных: 299x212 мм

7 лет назад
HoSapiens
Максим 
42 годаГермания
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
husu1988
35 летАзербайджан
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
$15
1 день
Очень доволен сотрудничеством. Все было сделано быстро, качественно и в срок!
Отличный заказчик, четкая сформулированные задачи, всегда на связи, даже ночью! Четко по делу, оплата моментальная! Надеюсь будем и дальше сотрудничать! Рекомендую.
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