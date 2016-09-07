Верстка двустороннего флаера DIN A4

Имеется шаблон фотокниги размер 20х20, формат InDesign, обложка — Illustrator. Нужно сверстать по данному шаблону две новые, заменив фото и текст. Все наполнение — текст в формате Word + фотографии. По срокам, 1–2 раб. дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка и подготовка для печати на основании дизайна предыдущих флаеров (текст и изображения предоставляются).
Двусторонний флаер DIN A4 297x210 мм
Формат данных: 299x212 мм
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