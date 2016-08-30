Изменить текст в листовке EPS

Книга собрана 220 страниц, детский каталог. Верстка в индизайне. К сожалению, исполнитель относится не добросовестно к срокам (озвученные им ранее сроки просрочены в 3 раза) и комментариям (отрабатывает через раз или не увидел, не понял, забыл). ...
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Здравствуйте!
Нужно заменить информацию на листовке:
файл для оценки трудоемкости во вложении
Исходники пришлю после выбора Исполнителя.
Заранее признателен за отклики.
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