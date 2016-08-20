Оперативно отработать комментарии по верстке книги

Книга собрана 220 страниц, детский каталог.

Верстка в индизайне. К сожалению, исполнитель относится не добросовестно

к срокам (озвученные им ранее сроки просрочены в 3 раза)

и комментариям (отрабатывает через раз или не увидел, не понял, забыл).

Книга до печати не доходит уже 2 день!

Срочная работа на 5-6 часов.

Быть в онлайне, опыт!