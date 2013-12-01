Логотип интернет-магазина товаров для творчества и рукоделия
Новое лого на основе существующего
Требуется "причесать", сделать более ярким и современным существующее лого компании.
Лого приложено.
Пишите стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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