Новое лого на основе существующего

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок236 просмотров

Требуется "причесать", сделать более ярким и современным существующее лого компании.

Лого приложено.

Пишите стоимость и сроки.

11 лет назад
petrovichus
Олег 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Всё сделано на высоком уровне - предоставлено "огромное" количество вариантов логотипа. Выбрать было не легко )). Все доработки делались моментально. Очень доволен сотрудничеством.
Чётко поставленная задача, Олег всегда на связи это облегчает работу. Работа сделана, оплата моментальная. Крайне рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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