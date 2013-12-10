Логотип и фирм. стиль интернет-магазина косметики

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок2409 просмотров
#1$180

Доброго времени суток! Надо придумать логотип для интернет-магазина косметики , на основе логотипа фирменный стиль.

- личная визитка

- корпоративная визитка

- карманный календарь

- бумажный бланк

Более подробная информация во вложении

11 лет назад
vitaliy30
Виталий 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1
Было приятно работать, все было сделано быстро и профессионально.
Благодарю за приятное сотрудничество, все было замечательно, мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1

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