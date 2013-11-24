Создание логотипа с названием

Здравствуйте, ищу творческую личность которая поможет частному лицу в разработке логотипа и наименования будущей мастерской авторских работ. Есть предварительные наброски по вариантам лого. Отличительной чертой логотипа будет являться то, что он будет использован в качестве клише (оттиска) на керамике во всех авторских работах, которые выполняются в единственном экземпляре .Бюджет скромен - перспективы огромны!!!