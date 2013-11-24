Дизайн логотипа

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт65 заявок264 просмотра

Необходим логотип для сайта по продажам авиа билетов. Есть доменное имя, а также идея и цветовая гамма. Ищу исполнителя:)

11 лет назад
monkey_dna
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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