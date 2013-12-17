Нужен векторный лого для компании «Независимая энергия», которая занимается предоставлением в аренду компрессоров и генераторов. Нужен графический элемент + справа надпись Независимая энергия. Прикреплены лого, стиль которых нравится, но необязателен.
Прорисовка логотипов с визитки
Имеется визитка фирмы . Нужно нарисовать с визитки логотип для макета сайта. сделать изображение более объемным. Нарисовать несколько тематических картинок для сайта - небольшого формата стилизованного с логотипом сайта
сам сайт dc-rf.ru , логотип нужен - вместо текущего.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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