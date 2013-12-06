Вектор. лого для компании «Независимая энергия"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок1203 просмотра
#1$50

Нужен векторный лого для компании «Независимая энергия», которая занимается предоставлением в аренду компрессоров и генераторов. Нужен графический элемент + справа надпись Независимая энергия.

Прикреплены лого, стиль которых нравится, но необязателен.

11 лет назад
shushle
Елена 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад

Победитель конкурса

S_Rimma
Римма 
63 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
#1
Работа выполнена хорошо. Человечек всегда на связи, беспрекословно высылал файлы в разных форматах. Работа понравилась.
Толковое ТЗ, общение приятное, рекомендую.

Заявки фрилансеров

S_Rimma
Римма 
63 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
#1

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