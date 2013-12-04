Логотип для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок1803 просмотра
#1$50

Нужен логотип для сайта prosto-video.ru. Необходимо, чтобы логотип отлично вписался в сайт. Логотип, который сейчас на сайте - моя работа, так что работы такого уровня не предлагать! За очень красивый логотип бонус как минимум в виде дальнейшего сотрудничества :)

11 лет назад
gaidukov
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

ideograph
Надежда 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
#1
Я со всей ответственностью и огромным удовольствием рекомендую Надежду как отличного лого-мейкера! Очень много было поправок с моей стороны, в итоге за бюджет в 50 USD было разработано 4 вида логотипа, и последний меня взорвал. Очень качественная работа, очень отзывчивая и приятная девушка!
Очень положительные эмоции от работы с Андреем. Мне нравятся заказчики, которые комментируют открытые ими конкурсы и ведут диалог с исполнителями. Спасибо за интересный конкурс и удачи в других начинаниях!

Заявки фрилансеров

ideograph
Надежда 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
#1

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