Логотип для сайта

Я со всей ответственностью и огромным удовольствием рекомендую Надежду как отличного лого-мейкера! Очень много было поправок с моей стороны, в итоге за бюджет в 50 USD было разработано 4 вида логотипа, и последний меня взорвал. Очень качественная работа, очень отзывчивая и приятная девушка!