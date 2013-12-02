Логотип для универмага модной одежды

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок2850 просмотров
#1$170

Всем привет! Нужен логотип для мультибрендового универмага модной одежды ценового сегмента среднего и выше среднего. Нужен срочно. Край - до пятницы. Дальше конкурс уже будет не актуален. Бриф прилагаю. На вопросы отвечу. Спасибо!

11 лет назад
sobkor
Кирилл 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

AlleZura
44 года
14 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
11 лет назад
#1
Креативно, оперативно, всё четко. Сотрудничеством доволен.
Спасибо за приятное сотрудничество. Четко поставленная задача, моментальная оплата. Успехов.

Заявки фрилансеров

AlleZura
44 года
14 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
11 лет назад
#1

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