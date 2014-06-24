Доброго времени суток!
Меня зовут Александра.
⭐Помогаю бизнесу создавать уникальный, узнаваемый образ через логотип и фирменный стиль, чтобы ваша компания стала брендом!
Перфекционист.
Вежлива и пунктуальна.
Кайфую от процесса работы.
Люблю эстетичные, премиальные логотипы.
Непрерывно развиваюсь и совершенствуюсь.
Мне важно удовлетворить все запросы клиента.
Я являюсь дизайнером в области айдентики и полиграфии с опытом работы более 10 лет.
Владею навыками работы в программах Adobe Illustrator‚ Adobe Photoshop‚ Adobe InDesign.
Разработаю для Вас логотип, фирменный стиль, полиграфическую и рекламную продукцию, отвечающую всем требованиям современного дизайна.
Буду рада помочь в продвижении вашего дела на более высокий уровень.
Победы в конкурсах:
http://www.weblancer.net/contests/611879.html
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Портфолио :http://portfolios.ru/allezura
Портфолио
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