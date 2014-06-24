AlleZura

Александра AlleZura

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Разработка эстетичных премиум логотипов и фирменных стилей.

Доброго времени суток!

Меня зовут Александра.

Помогаю бизнесу создавать уникальный, узнаваемый образ через логотип и фирменный стиль, чтобы ваша компания стала брендом!

Перфекционист.

Вежлива и пунктуальна.

Кайфую от процесса работы.

Люблю эстетичные, премиальные логотипы.

Непрерывно развиваюсь и совершенствуюсь.

Мне важно удовлетворить все запросы клиента.

Я являюсь дизайнером в области айдентики и полиграфии с опытом работы более 10 лет.

Владею навыками работы в программах Adobe Illustrator‚ Adobe Photoshop‚ Adobe InDesign.

Разработаю для Вас логотип, фирменный стиль, полиграфическую и рекламную продукцию, отвечающую всем требованиям современного дизайна.

Буду рада помочь в продвижении вашего дела на более высокий уровень.

Победы в конкурсах:

http://www.weblancer.net/contests/611879.html

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http://www.weblancer.net/contests/303418.html

http://www.weblancer.net/contests/445177.html?notification_id=7746232#bids

Портфолио :http://portfolios.ru/allezura

Портфолио

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Отзывы заказчиков

rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Сделать логотип на основе существующего
Работа сделана быстро и качественно. К сожалению пока заказчик временно заморозил глобальный проект... Скоро обещает размарозиться...
Хороший заказчик. Жаль, что заказчик заморозил проект. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
akvotil
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$55
10 баллов
10 лет назад
Яркий логотип с сердцем для раскрытия личности
WordPress
Один из лучших моих опытов общения с дизайнором
Спасибо за интересный конкурс и приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
tata-22
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Логотип
Достойная победа в конкурсе по созданию логотипа. Было предложено несколько интересных вариантов, которые были на хорошем уровне и один из них в итоге победил. Все варианты логотипа сделаны со вкусом, стильно, учитывая условия брифа. Рекомендую.
Только положительные эмоции от сотрудничества с Татьяной! Грамотная постановка задания, минимальные корректировки, быстрая оплата. Мои лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
artdom
Игорь 
54 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
6 баллов
11 лет назад
Разработка логотипа
Хороший человек
Хороший заказчик, спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
wizardshadow
Артур 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Логотип для детского интернет-магазина
Для меня всегда заказы от клиентов на разработку лого были головной болью. Создал конкурс, что бы показать клиенту варианты. Но после варианта Алексы я понял что надо было напрямую обратиться. Отличный знак! Минимальные правки клиента были сделаны настолько оперативно что я не успевал обновлять страницу, а там уже исправленный вариант. Очень порадовало качество исполнения лого в векторных файлах. Спасибо! Буду теперь работать напрямую!
Позитивный и грамотный заказчик! Ясная и четкая постановка задачи. Было приятно работать, надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
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Логотипы и Знаки
14 отзывов
$20/час
от $100от 7 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
от $30
от 4 дней
нет рейтинга