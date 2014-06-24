Для меня всегда заказы от клиентов на разработку лого были головной болью. Создал конкурс, что бы показать клиенту варианты. Но после варианта Алексы я понял что надо было напрямую обратиться. Отличный знак! Минимальные правки клиента были сделаны настолько оперативно что я не успевал обновлять страницу, а там уже исправленный вариант. Очень порадовало качество исполнения лого в векторных файлах. Спасибо! Буду теперь работать напрямую!