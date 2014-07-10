Разработка логотипа

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен37 заявок957 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Под сайт (лендинг пейдж) с доменом www.gream-interior.ru требуется логотип, ассоциирующийся с названием домена (Мечта, интерьер, и прочее на английском языке)

Быстро и не дорого. Можно готовый. Можно разработать в соответствие с брифом.

10 лет назад
artdom
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
AlleZura
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$70
1 день
Хороший человек
Хороший заказчик, спасибо за сотрудничество.
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
42 минуты назад
10 лет назад
$70
4 дня
Отличный исполнитель! Замечательный специалист! Всем советую, лучше не найдете во вселенной!
Отличный заказчик, приятный в общении человек. Благодарю за сотрудничество!
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$35
2 дня
Отличный исполнитель! Все делает точно и в срок. Всем рекомендую!
Приятно работать с Игорем! Буду рада сотрудничеству)
  • Похожие заказы

  • Перевести картинку в вектор

    $5

    Нужно векторизировать логотип, и исправить в нем одну букву. На выходе форматы cdw (версия 13), dwg. Картинку прилагаю к проекту. Гарантирую хороший отзыв по успешному выполнению задания.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание логотипа

    $100

    Необходимо создать логотип организации, работает в сфере образования. Логотип должен использовать 2 цвета - синий (или его оттенки) и оранжевый (оттенки). Необходимо осуществить разработку по Вашему креативу. Срок - до 5 дней. Просьба сразу указывать сроки ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для спорт-камеры

    Всем доброго дня.Нужен логотип для спорт камеры. Есть зарисовки как должно быть, думаю что все в одном цвете.Должно быть все просто и со вкусом. Жду Ваших предложений.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип магазина

    $50

    Нужно сделать логотип магазина - гипермаркет секонд-хенда. Название: Евро Мания Подпись: Гипермаркет секонд-хенд и сток из Европы Цвета: Желтый на синим фоне. Нужно хорошо подобрать оттенки. либо желтый с синей обводкой на белом фоне. Назначение: Большоая вывеска для магазина ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перерисовать несколько лого

    $50

    Добрый вечер. Имеется товар на сайте: shopbrianlichtenberg. com/v/All_Apparel.html Нужно перерисовать несколько принтов, и предоставить в хорошем качестве в псд. Размер от 1000х По всем вопросам, в Лс. Желательно всё сделать до 2 часов по киевскому. Жду предложения с ценом и ...

    Логотипы и Знаки2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад