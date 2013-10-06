Это серьезная организация, ТЗ в прикреп. файле.
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Нужно сделать логотип магазина - гипермаркет секонд-хенда.
Название: Евро Мания
Подпись: Гипермаркет секонд-хенд и сток из Европы
Цвета: Желтый на синим фоне. Нужно хорошо подобрать оттенки.
либо желтый с синей обводкой на белом фоне.
Назначение: Большоая вывеска для магазина в первую очередь. Все должно быть читабельно
Основа логотипа - надпись красивым шрифтом + дополнительный графический элемент в тему секонд-хенда и стока.
Не нужно извращаться и делать нечитамую абракадабру.
Логотип должен быть вытянут по горизонтали.
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