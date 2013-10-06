Логотип магазина

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка316 просмотров
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Нужно сделать логотип магазина - гипермаркет секонд-хенда.

Название: Евро Мания

Подпись: Гипермаркет секонд-хенд и сток из Европы

Цвета: Желтый на синим фоне. Нужно хорошо подобрать оттенки.

либо желтый с синей обводкой на белом фоне.

Назначение: Большоая вывеска для магазина в первую очередь. Все должно быть читабельно

Основа логотипа - надпись красивым шрифтом + дополнительный графический элемент в тему секонд-хенда и стока.

Не нужно извращаться и делать нечитамую абракадабру.

Логотип должен быть вытянут по горизонтали.

10 лет назад
dimakl
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
liana-2012l
Лиана 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$50
5 дней
Нарисовала супер логотип! Спасибо!
Четко поставленное ТЗ и своевременная оплата. Буду рада сотрудничать в дальнейшем!