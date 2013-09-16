Перерисовать несколько лого

Сайт по продаже автомобильного ковролина. Надо сделать Логотип + фавикон + 3-4 баннера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер.
Имеется товар на сайте: shopbrianlichtenberg. com/v/All_Apparel.html
Нужно перерисовать несколько принтов, и предоставить в хорошем качестве в псд.
Размер от 1000х
По всем вопросам, в Лс. Желательно всё сделать до 2 часов по киевскому.
Жду предложения с ценом и сроком.
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