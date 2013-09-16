Перерисовать несколько лого

Добрый вечер.

Имеется товар на сайте: shopbrianlichtenberg. com/v/All_Apparel.html

Нужно перерисовать несколько принтов, и предоставить в хорошем качестве в псд.

Размер от 1000х

По всем вопросам, в Лс. Желательно всё сделать до 2 часов по киевскому.

Жду предложения с ценом и сроком.