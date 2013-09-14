Шапка + логотип

Конкурс — «Создать логотип для телекоммуникационной компании» Деятельность компании — оказание услуг связи (телефонная связь, Интернет услуги). Название фирмы «Академия Телеком» Исполнитель предоставляет на конкурс свои варианты логотипа. Логотип должен быть размещен на типовой визитке, на фирменном бланке. Победитель ...
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Здравствуйте,
Нужна шапка для сайта (тона зеленый) + логотип (тематика одежда, платья)
"Gossip Boutique"
Присылайте портфолио, примеры, стоимость и сроки. !!!!
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