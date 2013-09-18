Уникальный логотип

Есть старый сайт - http://www.it-agent.ru/ там можно увидеть старый логотип. Сайт будет обновлен, будет использоваться данный шаблон - http://www.templatemonster.com/demo/42980.html но все будет на русском языке. Нужен новый логотип, который отлично впишется в данный шаблон. Особых предпочтений нет, ...