Отрисовка логотипа в векторе по наброску

Требуется логотип для сайта "Стильные Интерьеры" - мебель на заказ, кухни, шкафы купе. Стоит учесть что сайт будет рисоваться исходя из логотипа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Краткое описание задачи: Отрисовка логотипа в векторе по примерному наброску. Придумывать идею не надо. Достаточно качественно исполнить.
Краткие сведения о клиенте: Аудио/видео продакшн студия. Написание музыки, аудио/видео роликов, съёмка и монтаж видеоклипов.
Основа – это буквы "H" и "B" стоящие, как развёрнутая книга.
"H" в виде кадра киноплёнки и буква "B" с клавишами рояля.
Клавиши рояля должны быть объёмными, чёрные клавиши выдаются вверх над белыми,
как реальные клавиши рояля.
Желательно "раскладку" "H" и "B" сделать объёмной, чтобы буквы имели толщину, хотя можно оставить и плоскими.
Дырки в букве "B" должны иметь примерно такой же размер как и клеточки киноплёнки и должны быть расположены на одном и том же уровне относительно друг друга.
Клавишей на букве "B" может быть 4 белых и 3 черных или
6 белых и 4 чёрных, в зависимости от того как лучше будет смотреться в итоге.
Обязательна надпись заглавными буквами крупно: HOTBEATSPRO.
HOTBEATS – чёрным цветом и PRO – оранжевым (или всё чёрным или отделение одного от другого ещё каким-либо способом).
Внизу надпись мелким шрифтом: MUSIC & VIDEO PRODUCTION.
Формат: векторный и растровый вид. Формат Аdobe Illustrator/Photoshop. Шрифт надписей (кроме букв "H" и "B") должен определяться как шрифт, чтобы можно было изменить надпись.
Дополнительная информация (см. прикреплённые файлы):
- набросок логотипа 1, 2
- возможный переход между буквами "H" и "B"
- пример отрисовки объёмных клавиш 1, 2
- пример логотипа
- пример шрифта
Цвет: Черно-белый или черно-белый с оранжевыми акцентами.
Срок исполнения: 1-2 дня
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