Отрисовка логотипа в векторе по наброску

Краткое описание задачи: Отрисовка логотипа в векторе по примерному наброску. Придумывать идею не надо. Достаточно качественно исполнить.

Краткие сведения о клиенте: Аудио/видео продакшн студия. Написание музыки, аудио/видео роликов, съёмка и монтаж видеоклипов.

Основа – это буквы "H" и "B" стоящие, как развёрнутая книга.

"H" в виде кадра киноплёнки и буква "B" с клавишами рояля.

Клавиши рояля должны быть объёмными, чёрные клавиши выдаются вверх над белыми,

как реальные клавиши рояля.

Желательно "раскладку" "H" и "B" сделать объёмной, чтобы буквы имели толщину, хотя можно оставить и плоскими.

Дырки в букве "B" должны иметь примерно такой же размер как и клеточки киноплёнки и должны быть расположены на одном и том же уровне относительно друг друга.

Клавишей на букве "B" может быть 4 белых и 3 черных или

6 белых и 4 чёрных, в зависимости от того как лучше будет смотреться в итоге.

Обязательна надпись заглавными буквами крупно: HOTBEATSPRO.

HOTBEATS – чёрным цветом и PRO – оранжевым (или всё чёрным или отделение одного от другого ещё каким-либо способом).

Внизу надпись мелким шрифтом: MUSIC & VIDEO PRODUCTION.

Формат: векторный и растровый вид. Формат Аdobe Illustrator/Photoshop. Шрифт надписей (кроме букв "H" и "B") должен определяться как шрифт, чтобы можно было изменить надпись.

Дополнительная информация (см. прикреплённые файлы):

- набросок логотипа 1, 2

- возможный переход между буквами "H" и "B"

- пример отрисовки объёмных клавиш 1, 2

- пример логотипа

- пример шрифта

Цвет: Черно-белый или черно-белый с оранжевыми акцентами.

Срок исполнения: 1-2 дня