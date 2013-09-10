Требуется лого для компании строительного сектора. Название "РСК "Базис". Связь с названием не принципиальна. Лого должно смотреться и в цвете и в чб.
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Необходимо сделать логотип для экскурсовода в Израиле
Должно быть в арабском стиле
В стиле для Иерусалима
Будет надпись на иврите — 2 слова. прикреплю в файле надпись
Возможные цвета: зеленый, фиолетовый — приглушенные, натуральные, не яркие и светло — бежевый
Важно — чтобы прослеживался стиль Иерусалима
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