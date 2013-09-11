Перерисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка180 просмотров
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Требуется перерисовать логотип компании, в хорошем качестве, чтобы можно было использовать его в полиграфии. Логотип приложен.

10 лет назад
alexdanilin
Данилин 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
19 дней назад
10 лет назад
$10
1 день
Алла не только быстро выполнила работу, но еще предоставила несколько вариантов исполнения. Готов рекомендовать как профессионала в своем деле!
Четкая формулировка задачи, быстрое утверждение и очень быстрая оплата. Готов к обсуждению и согласованию любых вопросов сотрудничества. Рекомендую, как отличного заказчика. Благодарю, Александр, рада была вам помочь. С уважением, Алла.
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