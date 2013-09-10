Отрисовать логотип сайта.

Нужно было срочно отрисовать в векторе логотип. Кристина справилась и с заданием и со скоростью, при этом без потери качества, что бывает очень редко, в результате получил даже два варианта отрисовки логотипа разных форматах. Более чем положительные впечатления от сотрудничества!