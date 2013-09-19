Логотип программы

Необходимо нарисовать логотип для программы по поиску и скачиванию информации из сети.

Язык ПО - русский.

Работает под ОС Windows.

Назначение - поиск и скачивание из сети необходимой информации. Будь то фильмы, игры или любые другие файлы/архивы.

Название продукта покажем выбранному исполнителю.

Логотип будет использоваться на сайте программы и в иконке продукта.

Бюджет до 100 USD

Пожалуйста, НЕ присылайте заявки только с суммой. Указывайте, пожалуйста, ссылку на Ваше портфолио, срок, когда можете приступить, примерный срок исполнения задачи.

Спасибо