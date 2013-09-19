Логотип программы

Собсно subj. На домене будет интернет магазин по оборудованию для диагностике, чип-тюнингу, одометрам, и др. Оплата WebMoney (WMR) по факту выполнения работ, либо "безопасная сделка" за счет исполнителя. Наша гарантия: аттестат регистратора и капиталлер с БЛ более 1700. Бюджет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать логотип для программы по поиску и скачиванию информации из сети.
Язык ПО - русский.
Работает под ОС Windows.
Назначение - поиск и скачивание из сети необходимой информации. Будь то фильмы, игры или любые другие файлы/архивы.
Название продукта покажем выбранному исполнителю.
Логотип будет использоваться на сайте программы и в иконке продукта.
Бюджет до 100 USD
Пожалуйста, НЕ присылайте заявки только с суммой. Указывайте, пожалуйста, ссылку на Ваше портфолио, срок, когда можете приступить, примерный срок исполнения задачи.
Спасибо
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