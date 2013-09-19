Логотип программы

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен39 заявок276 просмотров
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Необходимо нарисовать логотип для программы по поиску и скачиванию информации из сети.

Язык ПО - русский.

Работает под ОС Windows.

Назначение - поиск и скачивание из сети необходимой информации. Будь то фильмы, игры или любые другие файлы/архивы.

Название продукта покажем выбранному исполнителю.

Логотип будет использоваться на сайте программы и в иконке продукта.

Бюджет до 100 USD

Пожалуйста, НЕ присылайте заявки только с суммой. Указывайте, пожалуйста, ссылку на Ваше портфолио, срок, когда можете приступить, примерный срок исполнения задачи.

Спасибо

10 лет назад
gwillpr
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$100
4 дня
Заказывали логотип для нового проекта. На выбор получили 8 принципиально разных вариантов, утвердили один, который доработали согласно нашим пожеланиям. Сроки выдержаны полностью. Работой довольны. Рекомендуем для работы.
Только положительные впечатления от работы - оплата, отличное тз, всегда на связи. Мои рекомендации!
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