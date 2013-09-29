Дизайн логотипа для сайта одежды

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки2816 просмотров
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#1$100

Создание дизайна логотипа для сайта одежды.

Бриф в приложении.

10 лет назад
Vebstudia
Юлия 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
Победитель конкурса
oliab
Баева 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
10 лет назад
#1
Рекомендую. Отличная работа!
Рекомендую как добросовестного заказчика! Своевременная выплата денег. Спасибо за сотрудничество)
Заявки фрилансеров
oliab
Баева 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
10 лет назад
#1
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