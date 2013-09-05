Логотип и 5 баннеров 760х225рх

Логотип с изюминкой Оформить и скомпоновать Логотип. Задание не сложное и есть готовая идея за вами только скомпоновать и преобразовать главную фигуру. Более подробно в тз. К ТЗ прилагаю вариант выполнения задания А также как именно должна преобразиться собака ...