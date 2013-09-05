Здравствуйте, нужен простой минималистичный логотип, подробнее при личном общении. Предлагайте свои кандидатуры. Бюджет небольшой, говорю сразу, но будет объемный отзыв. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объявляем конкурс на логотип для Саммита «Банковские платежные системы». Тематика — безопасность в банковской сфере. Логотип должен олицетворять надежность, современность.
Направления в которых можно двигаться:
http://content.izvestia.ru/media/3/news/2012/01/51...
http://www.giscp.com/wp-content/uploads/2011/02/cr...
http://news.tts.lt/fotos/image/14/35/8/tmb_top.jpg
http://img.rl0.ru/939fe22e8065d326fcd34956d05fcc96...
http://im8-tub-ru.yandex.net/i?id=331942368–22–72&...
http://360342.ru/files/tenden~2.jpg
http://www.capital.ro/typo3temp/pics/cover_02_cb1e...
Кроме того, логотип компании-организатора в приложении (его по-хорошему нужно тоже модернизировать, естественно за отдельную плату).
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