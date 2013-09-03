Редизайн логотипа

Наш автосервис специализируется на ремонте, сервисе, тюнинге и запчастях для BMW, Mini, Porsche, Mercedes. Основная специализация BMW серии M.

Я прикрепил старые логотипы, которые у нас были. Нужно сделать новый, современный логотип для нашей компании (нельзя использовать значок M серии в точности - это нарушение авторских прав) Новый логотип должен использовать колористику BMW M (прикреплена) и передавать дух BMW M на логотипе.(стараться не использовать 3d элементов, что-то совсем новое надо)

Сделать несколько вариантов.