Редизайн логотипа

Необходимо разработать логотип для мебельного гипермаркета. Мы ориентируемся на продажу мебели из стран Малайзии, Индонезии, Китая. http://melir.ru На текущий момент идёт доработка дизайна сайта и хотелось бы получить логотип органично вписывающийся в его стилистику (стиль почти ...
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Наш автосервис специализируется на ремонте, сервисе, тюнинге и запчастях для BMW, Mini, Porsche, Mercedes. Основная специализация BMW серии M.
Я прикрепил старые логотипы, которые у нас были. Нужно сделать новый, современный логотип для нашей компании (нельзя использовать значок M серии в точности - это нарушение авторских прав) Новый логотип должен использовать колористику BMW M (прикреплена) и передавать дух BMW M на логотипе.(стараться не использовать 3d элементов, что-то совсем новое надо)
Сделать несколько вариантов.
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