Редизайн логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт32 заявки227 просмотров
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Наш автосервис специализируется на ремонте, сервисе, тюнинге и запчастях для BMW, Mini, Porsche, Mercedes. Основная специализация BMW серии M.

Я прикрепил старые логотипы, которые у нас были. Нужно сделать новый, современный логотип для нашей компании (нельзя использовать значок M серии в точности - это нарушение авторских прав) Новый логотип должен использовать колористику BMW M (прикреплена) и передавать дух BMW M на логотипе.(стараться не использовать 3d элементов, что-то совсем новое надо)

Сделать несколько вариантов.

10 лет назад
anonym1
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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