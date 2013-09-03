Логотип для мебельного интернет магазина

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт28 заявок2927 просмотров
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#1$80
#2$20

Необходимо разработать логотип для мебельного гипермаркета. Мы ориентируемся на продажу мебели из стран Малайзии, Индонезии, Китая. http://melir.ru

На текущий момент идёт доработка дизайна сайта и хотелось бы получить логотип органично вписывающийся в его стилистику (стиль почти меняться не будет, возможны только изменения в бордерах).

Логотип будет использоваться не только для сайта, но и для ведения деловой переписки, визиток, баннеров, флаеров etc. прошу учитывать это при разработке.

Пожелания:

- Обыграть букву M;

- Использовать основной цвет #FDAF39 (при обоснованности личными мотивами, Вы можете сами выбрать цветовую политику, мотивировав это).

10 лет назад
Zlodeyanie
Тимур 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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