Логотип для мебельного интернет магазина

Отрисовать готовое лого. Файл должен быть в векторе срок 1 день 5wmz спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип для мебельного гипермаркета. Мы ориентируемся на продажу мебели из стран Малайзии, Индонезии, Китая. http://melir.ru
На текущий момент идёт доработка дизайна сайта и хотелось бы получить логотип органично вписывающийся в его стилистику (стиль почти меняться не будет, возможны только изменения в бордерах).
Логотип будет использоваться не только для сайта, но и для ведения деловой переписки, визиток, баннеров, флаеров etc. прошу учитывать это при разработке.
Пожелания:
- Обыграть букву M;
- Использовать основной цвет #FDAF39 (при обоснованности личными мотивами, Вы можете сами выбрать цветовую политику, мотивировав это).
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