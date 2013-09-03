Логотип для мебельного интернет магазина

# 1 — $ 80 # 2 — $ 20

Необходимо разработать логотип для мебельного гипермаркета. Мы ориентируемся на продажу мебели из стран Малайзии, Индонезии, Китая. http://melir.ru

На текущий момент идёт доработка дизайна сайта и хотелось бы получить логотип органично вписывающийся в его стилистику (стиль почти меняться не будет, возможны только изменения в бордерах).

Логотип будет использоваться не только для сайта, но и для ведения деловой переписки, визиток, баннеров, флаеров etc. прошу учитывать это при разработке.

Пожелания:

- Обыграть букву M;

- Использовать основной цвет #FDAF39 (при обоснованности личными мотивами, Вы можете сами выбрать цветовую политику, мотивировав это).