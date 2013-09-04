Нарисовать логотип

Создание логотипа для агентства недвижимости «Одинцовская риэлторская компания» Нужен интересный графический элемент с намеком на сферу деятельности компании ну и само название агентства. Желательно, чтобы элемент можно было использовать и отдельно. Логотип должен быть в векторном формате и ...