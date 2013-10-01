Необходимо очень срочно разработать логотип для туристической компании "Ла Перла Тревел".

Логотип д.б. отрисован заново. Должны присутствовать Жемчуг и Радуга: либо жемчужина в радужной раковине, либо жемчужина с радужным сиянием, выглядеть дорого и оптимистично. Может находиться в руке, или само по себе. Название именно на русском языке.

Возможен второй вариант - жемчуг без радуги, более лаконично по стилю.

Главное - логотип должен вызывать ощущение исключительности, престижности, но также одновременно и доступности, то есть уверенности в том, что "Мы для Тебя отобрали Лучшее, и Ты можешь себе Это позволить" . Целевая аудитория - средний класс, активный молодой и средний возраст, семьи.

Прошу указывать сроки и цену.