Логотип для туристической компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен35 заявок294 просмотра
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Необходимо очень срочно разработать логотип для туристической компании "Ла Перла Тревел".

Логотип д.б. отрисован заново. Должны присутствовать Жемчуг и Радуга: либо жемчужина в радужной раковине, либо жемчужина с радужным сиянием, выглядеть дорого и оптимистично. Может находиться в руке, или само по себе. Название именно на русском языке.

Возможен второй вариант - жемчуг без радуги, более лаконично по стилю.

Главное - логотип должен вызывать ощущение исключительности, престижности, но также одновременно и доступности, то есть уверенности в том, что "Мы для Тебя отобрали Лучшее, и Ты можешь себе Это позволить" . Целевая аудитория - средний класс, активный молодой и средний возраст, семьи.

Прошу указывать сроки и цену.

10 лет назад
Pepita
Полина 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
10 лет назад
$40
1 день
Оцениваю работу на высшем уровне, Анатолий предоставил несколько интересных вариантов, подправил их, мы выбрали один, получилось здорово! Быстро, профессионально. Спасибо!
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Замечания и пожелания минимальные. Оплата в срок....
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