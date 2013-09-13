Нарисовать логотип сайта посредника таобао

Название Компании DaCompany Описание продукта или услуг SEO-продвижение и реклама сайтов польских компаний ( в последующем – европейских) в Рунете Преимущества Вашего продукта/услуги Мы общаемся с клиентами на их языке (польский, английский) и находимся в Польше, но в то же ...
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Дизайн есть, нужно нарисовать только логотип. Сайт посредник с площадки таобао. Проект будет позиционироваться как проект для людей. Низкая комиссия, возможность заказа наложенным платежом. Вообщем логотип должен к этому распологать.
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