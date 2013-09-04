Создать аватар и логотип

Нужно нарисовать логотип для персонального сайта, который также будет водяным знаком для моего творчества (видео и фотографий). ТЗ в прикрепленных файлах (RTF и TXT-версия).
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Мне нужно создать аватар на паблик в ВК и логотип (водяной знак). Имя паблика: " Спорт и воля! Совершенствуйся до боли ✔ " Имя должно присутствовать на аватаре, а также, что-то вроде "Подпишись". Кто готов выполнить данную задачу и за какой бюджет?
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