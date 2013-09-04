Создать аватар и логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок287 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Мне нужно создать аватар на паблик в ВК и логотип (водяной знак). Имя паблика: " Спорт и воля! Совершенствуйся до боли ✔ " Имя должно присутствовать на аватаре, а также, что-то вроде "Подпишись". Кто готов выполнить данную задачу и за какой бюджет?

10 лет назад
SergeyGordeyko
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
PRandAdvertising
Евгения 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$5
3 дня
Евгения, единственная, кто сделала то, что я хотел. За совсем скромную плату создала АЖ 6! аватарок с различной стилистикой и цветовой гаммой. С полу слова понимает заказчика и выполняет работу до последней мелочи! Вообщем, советую всем!
Прикольный заказчик =) Очень часто креатив может занести не в то русло, если не понимать, чего от тебя хотят. Сергей на 100% понимает, как всё должно по итогу выглядеть! Было интересно и даже весело работать =) )
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