Выпускница Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" , г. Харьков, специальность - инженер-переводчик.
Второе образование - Народная Украинская Академия, г. Харьков, специальность - PR и реклама.
Более 5 лет занимаюсь рекламой - разработка акций, проведение, дизайн рекламных материалов, упаковки.
Программы: Illustrator, Corel, Photoshop.
Не представляю жизнь без творчества и креатива. Любовь к минимализму и четкости - как у инженера. Отсюда же - ответственный подход к работе. Упорство - от рождения ).
Адекватное отношение ко мнению Заказчика.
Все работы в портфолио - реальные разработанные логотипы и макеты для реальных организаций!
То есть, это работы, не просто созданные мною, - это работы, принятые и утвержденные Заказчиком.
Электронка: [email protected], буду рада сотрудничеству! :)
С уважением, Евгения
Портфолио
- Реклама сети магазинов КНИГОЛЕНД в каталоге346 просмотров