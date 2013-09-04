Advertising

Выпускница Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" , г. Харьков, специальность - инженер-переводчик.

Второе образование - Народная Украинская Академия, г. Харьков, специальность - PR и реклама.

Более 5 лет занимаюсь рекламой - разработка акций, проведение, дизайн рекламных материалов, упаковки.

Программы: Illustrator, Corel, Photoshop.

Не представляю жизнь без творчества и креатива. Любовь к минимализму и четкости - как у инженера. Отсюда же - ответственный подход к работе. Упорство - от рождения ).

Адекватное отношение ко мнению Заказчика.

Все работы в портфолио - реальные разработанные логотипы и макеты для реальных организаций!

То есть, это работы, не просто созданные мною, - это работы, принятые и утвержденные Заказчиком.

Электронка: [email protected], буду рада сотрудничеству! :)

С уважением, Евгения