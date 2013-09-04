PRandAdvertising

Евгения PRandAdvertising

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Advertising

Выпускница Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" , г. Харьков, специальность - инженер-переводчик.

Второе образование - Народная Украинская Академия, г. Харьков, специальность - PR и реклама.

Более 5 лет занимаюсь рекламой - разработка акций, проведение, дизайн рекламных материалов, упаковки.

Программы: Illustrator, Corel, Photoshop.

Не представляю жизнь без творчества и креатива. Любовь к минимализму и четкости - как у инженера. Отсюда же - ответственный подход к работе. Упорство - от рождения ).

Адекватное отношение ко мнению Заказчика.

Все работы в портфолио - реальные разработанные логотипы и макеты для реальных организаций!

То есть, это работы, не просто созданные мною, - это работы, принятые и утвержденные Заказчиком.

Электронка: [email protected], буду рада сотрудничеству! :)

С уважением, Евгения

Портфолио

Отзывы заказчиков

limonadik
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Разработка логотипа мини-кафе.
Лого для кафе разработан вовремя. Было предложено много вариантов. Всем очень доволен
Приятный опыт работы: грамотный заказчик (понимает, чего хочет - самое важное :)) и интересное задание!
Ответный отзыв
SergeyGordeyko
Сергей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Создать аватар и логотип
Евгения, единственная, кто сделала то, что я хотел. За совсем скромную плату создала АЖ 6! аватарок с различной стилистикой и цветовой гаммой. С полу слова понимает заказчика и выполняет работу до последней мелочи! Вообщем, советую всем!
Прикольный заказчик =) Очень часто креатив может занести не в то русло, если не понимать, чего от тебя хотят. Сергей на 100% понимает, как всё должно по итогу выглядеть! Было интересно и даже весело работать =) )
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $20
от 2 дней
#295
Фирменный стиль
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#882
Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#1451
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#1590