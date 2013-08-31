Логотип для рекламного агентства

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт23 заявки2240 просмотров
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#1$100

Название Компании

DaCompany

Описание продукта или услуг

SEO-продвижение и реклама сайтов польских компаний ( в последующем – европейских) в Рунете

Преимущества Вашего продукта/услуги

Мы общаемся с клиентами на их языке (польский, английский) и находимся в Польше, но в то же время наш родной язык – русский. Для клиентов это уникальная возможность заказать продвижение в незнакомой среде на своей территории.

В логотипе нужно обыграть название DaCompany = the company + da – это русское «да». Нельзя использовать образы медведей, матрешек, шишек и т.д. ничего банального, намекающего на Россию, кроме слова "ДА".Логотип должен хорошо смотреться на белом и темно-сером фоне.

Можно использовать образы, означающие связывание, пересечение путей, технологичность и т.д.

Эта информация может вам помочь:

Назовите 10 прилагательных чтобы описать Вашу компанию

Надежная, молодая, современная, приветливая, технологичная, понятная, вызывающая доверие, опытная, профессиональная, компанейская, русская

Назовите человека/машину/характер сходный по духу с Вашим продуктом/услуги

Компания Яндекс как образ современного IT бизнеса России - чистота, технологичность, ориентированность на клиентов. Электромобиль – экономичный, современный, инновационный, но надежный, призванный решать актуальные проблемы.

Характер – приветливый, готовый помочь, инноватор, изобретатель, торговец, дружелюбный иностранец, открытый для контакта.

Главное требование - обратить внимание на слово «Да». Вы можете сделать это либо с помощью графики, либо с помощью одной лишь типографики – мы не знаем точного решения, но склоняемся в пользу графики.

10 лет назад
headofluna
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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