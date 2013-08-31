Разработка логотипа для кулинарии

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Мне нужно создать аватар на паблик в ВК и логотип (водяной знак). Имя паблика: " Спорт и воля! Совершенствуйся до боли ✔ " Имя должно присутствовать на аватаре, а также, что-то вроде ...