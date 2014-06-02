hardmeru

Андрей hardmeru

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
HardMedia Group

Работаем!

skype - andrey-to

[email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать галерею на сайта на CMS 1С-Битрикс

    Добрый день. Необходимо на сайте добавить лайтбокс с галереей. Сайт на 1С-Битрикс. шаблон http://taxi.tezart.com.ua/ переходим в инфоблок "Автопарк". видим фотографии автомобилей. при нажатии на автомобиль должен выплывать лайтбокс с галереей этого автомобиля. ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать корзину в интернет-магазине

    Сайт на wordpress. Интернет-магазин на woocommerce. переносим в корзину любые несколько товаров http://2912910.ru/restorans/makdonal-ds/sandvichi-makdonal-ds/ далее если перейти в корзину http://2912910.ru/cart/ там есть поле "Доставка и обработка". Соответственно в этом поле выпадающий список с вариантом ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оптимизация БД

    Нужно оптимизировать базу данных интернет-магазина на WooCommerce под WordPress. Хостер жалуется, что создается постоянная нагрузка на сервер. Необходимо это исправить Предлагайте пожалуйста цены и сроки

    WooCommerceWordPress
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать плагин на сайте

    http://2912910.ru/restorans/adriano/pitstsa-adriano/klassicheskaya/ если на сайте поместить в корзину любой товар, то для доставки доступно две цены: Доставка и обработка - заказ от 700 рублей - доставка 100.00 руб. и заказ до 700 рублей - доставка 250 ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнить каталоги изображениями

    К проекту прилагаю файл .csv Задача: в файле есть линки для каждого товара. Нужно подобрать фотографии соответствующие каждому товару (ресторанная тематика). Находим изображение, вставляем линк. Изображения должны быть: квадратные, 450Х450 пикселей желательно, не меньше, ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Форма онлайн-диагноза на сайт стоматологии

    На сайте стоматологической клиники (valedental.ru, сайт на WordPress) нужно сделать форму с онлайн -диагнозом как на этом сайте http://www.veladent.ru/main/test/ Суть формы: клиент заходит, отвечает на вопросы, ему вываливается диагноз. Можно сделать прям ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать статью на медицинскую тематику

    для сайта стоматологической клиники нужно написать статью на 1000-1500 знаков направление "Пародонтологическое лечение" http://valedental.ru/parodontologicheskoe-lechenie/ Что должно быть в статье: есть такой аппарат Vector Paro в статье должно быть не его описание, а ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить структуру сайта

    На сайта http://sochimediastar.ru/ нужно поменять левый и правый сайдбары местами. Хочу отметить, что просто поменять код не подойдет. Нужно сделать это с учетом особенности дизайна. Предлагайте пожалуйста цену и срок

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать логотип

    Доброго времени суток, господа. Нужно разработать логотип для магазина аксессуаров к сотовым телефонам. Цвета: синий/белый. Название магазина StuffMobile. Предлагайте пожалуйста цену и приблизительный срок!

    Логотипы и Знаки52 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать контакт форму на сайте

    В контакт форме http://bellissimo-s.com/#contact есть возможность выбрать услугу в выпадающем списке. Задача: в contact_form.php сделать так, чтобы менеджеру на электронный адрес приходила заявка с текстом выбранной услуги. Предлагайте пожалуйста цену. ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP-программист/backend-разработчик

    Группе компаний HardMedia в г. Сочи требуется php-джедай/backend-разработчик на удаленной основе О проектах: Разрабатываем сайты на WordPress и 1С-Битрикс. Также достаются проекты с кривыми самопальными CMS и с ними тоже прийдется ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнить каталог на трех одинаковых сайтах

    Есть три абсолютно одинаковых сайта на WordPress: http://www.gpst-c.ru/ http://gpst-s.ru/ http://gpst-nsk.ru/ Задача: добавить контент в каталог состоящий из 80 с лишним позиций (умножаем на три). Документы с позициями в ...

    WordPress
    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт для сайта на WordPress

    Для трех сайтов нужно добавить контент в каталог. Сайты абсолютно одинаковые. Движок WordPress. Два из них на одном хостинге, третий на другом. Добавлять все лень да и времени не так много множить все это по ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизировать сайт под поисковые системы

    задача : модифицировать шаблон сайта http://avtoluxsochi.ru/ для работы через полную ссылку. изменить главную страницу так, чтобы все дочернии открывались на собственной странице. Например сейчас somesite.ru/index.php отображает страницы которые изменяются только при изменении ссылки типа somesite.ru/index.php#about ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтинг 3000 для индивидуального гида

    Доброго времени суток! Необходимо к утру понедельника 3000 знаков по теме туризм (индивидуальный гид) под сайт http://ru.sochi-gid.com/ два гида делают индивидуальные туры. Тексты писать очень лень! Сроки и бюджеты обсуждаемы! Возможно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Текст для стр. о компании для сайта Видеопродакшн

    есть сайт http://sm-sweden.com/ нужно наполнение страницы о компании "Какие мы класные» Используя современные, талантливые, уделяем внимание деталям, профессиональные, используем передовую технику, решаем поставленные задачи, любим свое дело, video production, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изменить домашнюю страницу на сайте

    На сайте http://sochimediastar.ru/ нужно изменить главную страницу. Вместо то, что сейчас, поставить вот эту http://fh7938qt.bget.ru/ (прошу не обращать внимания на дизайн). !ВНИМАНИЕ! Над сайтом работали три программиста и ни один не ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести сайт на WordPress

    нужно перенести сайт http://levchenkolev.com/ у сайта есть своя самописная CMS, но она не устраивает. после переноса сайт нужно будет почистить и сделать демо-контент (сделать видимость шаблона). верстку где нужно поправим. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

opidopi
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Доработать галерею на сайта на CMS 1С-Битрикс
HTML
Отличный заказчик, четкое описание работ, и никаких проблем с оплатой! Рекомендую!!
Евгений быстро отклинулся за заявку! предложил простой путь по решению задачи и выполнил его с необходимыми нам пояснениями. Искали хорошего разработчика на Битрикс и похоже нашли! Рекомендуем!
Ответный отзыв
Bronerny
Дмитрий 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Оптимизировать сайт под поисковые системы
Оплата своевременно, отличный заказчик! Спасибо за сотрудничество, Андрей.
Дмитрий был на связе все время и вежлив. Работа по программированию выполнена на отлично! Даже раньше срока!
Ответный отзыв
artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Копирайтинг 3000 для индивидуального гида
Спасибо за работу. Все просто отлично, оплата моментальная! Советую!!!
Все время был на связе! Благодарен за работу! рекомендую!
Ответный отзыв
xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Доработать панель администратора
Все просто замечательно
Быстрая и решительная работа. Приятный разговор. Внимательность к мелочам. Рекомендую!
Ответный отзыв
vasiok4
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
10 баллов
11 лет назад
Текст для стр. о компании для сайта Видеопродакшн
Грамотный заказчик. Постоянно на связи. Четко расписывает задание. С оплатой проблем нет. Рад сотрудничеству. Рекомендую всем!!!
работа в 1500 знаков была выполнена за 1,5 часа! Быстро и четко. Правки внесены оперативно! Работа на отлично! Спасибо!
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