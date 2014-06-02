Добрый день. Необходимо на сайте добавить лайтбокс с галереей. Сайт на 1С-Битрикс. шаблон http://taxi.tezart.com.ua/ переходим в инфоблок "Автопарк". видим фотографии автомобилей. при нажатии на автомобиль должен выплывать лайтбокс с галереей этого автомобиля. ...
Работаем!
skype - andrey-to
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Описание в ТЗБаннеры6 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт на wordpress. Интернет-магазин на woocommerce. переносим в корзину любые несколько товаров http://2912910.ru/restorans/makdonal-ds/sandvichi-makdonal-ds/ далее если перейти в корзину http://2912910.ru/cart/ там есть поле "Доставка и обработка". Соответственно в этом поле выпадающий список с вариантом ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно оптимизировать базу данных интернет-магазина на WooCommerce под WordPress. Хостер жалуется, что создается постоянная нагрузка на сервер. Необходимо это исправить Предлагайте пожалуйста цены и срокиИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
http://2912910.ru/restorans/adriano/pitstsa-adriano/klassicheskaya/ если на сайте поместить в корзину любой товар, то для доставки доступно две цены: Доставка и обработка - заказ от 700 рублей - доставка 100.00 руб. и заказ до 700 рублей - доставка 250 ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
К проекту прилагаю файл .csv Задача: в файле есть линки для каждого товара. Нужно подобрать фотографии соответствующие каждому товару (ресторанная тематика). Находим изображение, вставляем линк. Изображения должны быть: квадратные, 450Х450 пикселей желательно, не меньше, ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
На сайте стоматологической клиники (valedental.ru, сайт на WordPress) нужно сделать форму с онлайн -диагнозом как на этом сайте http://www.veladent.ru/main/test/ Суть формы: клиент заходит, отвечает на вопросы, ему вываливается диагноз. Можно сделать прям ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
для сайта стоматологической клиники нужно написать статью на 1000-1500 знаков направление "Пародонтологическое лечение" http://valedental.ru/parodontologicheskoe-lechenie/ Что должно быть в статье: есть такой аппарат Vector Paro в статье должно быть не его описание, а ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
На сайта http://sochimediastar.ru/ нужно поменять левый и правый сайдбары местами. Хочу отметить, что просто поменять код не подойдет. Нужно сделать это с учетом особенности дизайна. Предлагайте пожалуйста цену и срокHTML-верстка14 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток, господа. Нужно разработать логотип для магазина аксессуаров к сотовым телефонам. Цвета: синий/белый. Название магазина StuffMobile. Предлагайте пожалуйста цену и приблизительный срок!Логотипы и Знаки52 заявкиЗакрыт11 лет назад
В контакт форме http://bellissimo-s.com/#contact есть возможность выбрать услугу в выпадающем списке. Задача: в contact_form.php сделать так, чтобы менеджеру на электронный адрес приходила заявка с текстом выбранной услуги. Предлагайте пожалуйста цену. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Группе компаний HardMedia в г. Сочи требуется php-джедай/backend-разработчик на удаленной основе О проектах: Разрабатываем сайты на WordPress и 1С-Битрикс. Также достаются проекты с кривыми самопальными CMS и с ними тоже прийдется ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть три абсолютно одинаковых сайта на WordPress: http://www.gpst-c.ru/ http://gpst-s.ru/ http://gpst-nsk.ru/ Задача: добавить контент в каталог состоящий из 80 с лишним позиций (умножаем на три). Документы с позициями в ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
Для трех сайтов нужно добавить контент в каталог. Сайты абсолютно одинаковые. Движок WordPress. Два из них на одном хостинге, третий на другом. Добавлять все лень да и времени не так много множить все это по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
задача : модифицировать шаблон сайта http://avtoluxsochi.ru/ для работы через полную ссылку. изменить главную страницу так, чтобы все дочернии открывались на собственной странице. Например сейчас somesite.ru/index.php отображает страницы которые изменяются только при изменении ссылки типа somesite.ru/index.php#about ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо к утру понедельника 3000 знаков по теме туризм (индивидуальный гид) под сайт http://ru.sochi-gid.com/ два гида делают индивидуальные туры. Тексты писать очень лень! Сроки и бюджеты обсуждаемы! Возможно ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
есть сайт http://sm-sweden.com/ нужно наполнение страницы о компании "Какие мы класные» Используя современные, талантливые, уделяем внимание деталям, профессиональные, используем передовую технику, решаем поставленные задачи, любим свое дело, video production, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток! У отеля в городе Сочи есть свои группы во ВКонтакте и Facebook, также есть профиль на Twitter и Instagram. Необходимо: - размещать 2-3 поста в день соответствующей тематики ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
На сайте http://sochimediastar.ru/ нужно изменить главную страницу. Вместо то, что сейчас, поставить вот эту http://fh7938qt.bget.ru/ (прошу не обращать внимания на дизайн). !ВНИМАНИЕ! Над сайтом работали три программиста и ни один не ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
нужно перенести сайт http://levchenkolev.com/ у сайта есть своя самописная CMS, но она не устраивает. после переноса сайт нужно будет почистить и сделать демо-контент (сделать видимость шаблона). верстку где нужно поправим. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад