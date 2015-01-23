Оптимизация БД

Здравствуйте, нужен интернет-магазин детских и спортивных товаров. На Опенкарте. У меня есть домен, название и логотип и все, остальное ваша работа. Хочется что бы каталог был подключен через api к магазинам поставщиков, это 2-3 поставщика ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно оптимизировать базу данных интернет-магазина на WooCommerce под WordPress.
Хостер жалуется, что создается постоянная нагрузка на сервер. Необходимо это исправить
Предлагайте пожалуйста цены и сроки
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