Оптимизация БД

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок96 просмотров
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Нужно оптимизировать базу данных интернет-магазина на WooCommerce под WordPress.

Хостер жалуется, что создается постоянная нагрузка на сервер. Необходимо это исправить

Предлагайте пожалуйста цены и сроки

9 лет назад
hardmeru
Андрей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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