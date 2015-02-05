Доработки и новые внедрения OpenCart 1.5.5.1

Есть интернет магазин Joomla 2.5 Virtuemart 2 Сейчас все цены указаны в грн. нужно сделать привязку к евро, курс меняется в ручную.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Имеется рабочий магазин на OpenCart 1.5.5.1, VDS (120Гб, 4к Ram), Isp. В магазине уже сделано много доработок.
На данный момент есть рад проблем и необходимость внедрения новых функций:
1. Исправить проблему в модуле «Рекомендуемые». При добавлении рекомендуемых товаров удаляются товары, которые были добавлены ранее.
2. Необходимо донастроить cms таким образом, чтобы у товаров со статусом нет в наличии не отображалась кнопка Купить. Вместо нее на витрине, в карточке товара, в рекомендуемых (во всех модулях) должна быть надпись «Скоро в продаже».
3. Модуль FilterPro v2.4.2 (mega). Необходимо изменить стили отображения «Слайдера». Слайдер с ценой отображается корректно, слайдер с характеристиками отображается некорректно.
4. Сортировка товаров в админке. Необходимо сделать так чтобы товарам можно было назначать порядок как в родительской категории, так и в дочерних.
5. В админке при поиске товаров необходимо на 1-2 секунды увеличить задержку перед выводом результатов. Проблема: при поиске выдает результаты слишком быстро, контентеры не успевают ввести полное название или артикул товара.
6. Сортировка категорий. Существуют проблемы с иерархией в связи со спецификой магазина. Необходимые доработки будут обсуждаться индивидуально с исполнителем.
7. Установка ряда модулей, таких как:
- Микроразметка + ОСТРОВА в YANDEX 2.0
- Ajax Checkout PRO
- Автоматическая обработка прайс-листов. Наполнение магазина товарами v.7.5
- Batch Editor - пакетное редактирование товаров v0.4.3
- Admin-Bar (Админ-панель на витрине) 1.0.5
- DRAG&DROP сортировка товаров (VQMOD) 1.0
- Загрузка и сортировка картинок перетаскиванием — instaLoader (vQmod)
- Сортировочка 0.9.1 Beta
- Порядок сортировки категорий админка VQMOD 1.0
Возможны альтернативы вышеуказанных модулей. Не главное как называется модуль, главное чтобы он корректно работал и решал свою задачу.
Установка модулей подразумевает собой корректную работу каждого установленного модуля. «Допиливание» модуля под cms (если это потребуется). Откат магазина если установка модуля повлекла за собой проблемы с версткой и имеющимися функциями магазина.
Просьба указывать приблизительную цену за первые 5 пунктов, оставшиеся 2 будут согласовываться с исполнителем. Важно, чтобы исполнитель понимал как сделать 6 и 7 пункт.
Заявки от специалистов с датой регистрации на weblancer меньше 1 года или без отзывов не рассматриваются.
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