Доработки и новые внедрения OpenCart 1.5.5.1

Доброго времени суток!

Имеется рабочий магазин на OpenCart 1.5.5.1, VDS (120Гб, 4к Ram), Isp. В магазине уже сделано много доработок.

На данный момент есть рад проблем и необходимость внедрения новых функций:

1. Исправить проблему в модуле «Рекомендуемые». При добавлении рекомендуемых товаров удаляются товары, которые были добавлены ранее.

2. Необходимо донастроить cms таким образом, чтобы у товаров со статусом нет в наличии не отображалась кнопка Купить. Вместо нее на витрине, в карточке товара, в рекомендуемых (во всех модулях) должна быть надпись «Скоро в продаже».

3. Модуль FilterPro v2.4.2 (mega). Необходимо изменить стили отображения «Слайдера». Слайдер с ценой отображается корректно, слайдер с характеристиками отображается некорректно.

4. Сортировка товаров в админке. Необходимо сделать так чтобы товарам можно было назначать порядок как в родительской категории, так и в дочерних.

5. В админке при поиске товаров необходимо на 1-2 секунды увеличить задержку перед выводом результатов. Проблема: при поиске выдает результаты слишком быстро, контентеры не успевают ввести полное название или артикул товара.

6. Сортировка категорий. Существуют проблемы с иерархией в связи со спецификой магазина. Необходимые доработки будут обсуждаться индивидуально с исполнителем.

7. Установка ряда модулей, таких как:

- Микроразметка + ОСТРОВА в YANDEX 2.0

- Ajax Checkout PRO

- Автоматическая обработка прайс-листов. Наполнение магазина товарами v.7.5

- Batch Editor - пакетное редактирование товаров v0.4.3

- Admin-Bar (Админ-панель на витрине) 1.0.5

- DRAG&DROP сортировка товаров (VQMOD) 1.0

- Загрузка и сортировка картинок перетаскиванием — instaLoader (vQmod)

- Сортировочка 0.9.1 Beta

- Порядок сортировки категорий админка VQMOD 1.0

Возможны альтернативы вышеуказанных модулей. Не главное как называется модуль, главное чтобы он корректно работал и решал свою задачу.

Установка модулей подразумевает собой корректную работу каждого установленного модуля. «Допиливание» модуля под cms (если это потребуется). Откат магазина если установка модуля повлекла за собой проблемы с версткой и имеющимися функциями магазина.

Просьба указывать приблизительную цену за первые 5 пунктов, оставшиеся 2 будут согласовываться с исполнителем. Важно, чтобы исполнитель понимал как сделать 6 и 7 пункт.

Заявки от специалистов с датой регистрации на weblancer меньше 1 года или без отзывов не рассматриваются.