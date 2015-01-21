Необходимо сделать двухстороннюю синхронизацию интернет-магазина на opencart 1.5.5.1.2 с 1С Управление торговлей 11. Сейчас вся номенклатура храниться только на сайте, в первую очередь требуется перенести её в 1С, включая описание, картинки, свойства и так далее. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тех задание для действующего сайта Linecom.ua, на само писной PHP платформе
ПИСАТЬ И ЗВОНИТЬ c вопросами по данному проекту, по следующим контактам:
shuttle_СОБАКА_linecom.ua
(067) 353-СемЬ СЕмь-99, (066) 75ОдИн-2ТрИ-64 - Дмитрий
Нужно комплексное решения поставленных задач
1. В длинных описаниях карточки товара – необходимо перенести кнопку «купить» под цену (возможно в середину) и, сделать её более яркой и заметной
2. В самом каталоге разделов, так же переместить кнопку «купить» сразу под цену (возможно в середину) и сделать её более яркой и заметной
3. В шапке сайта, сейчас указаны кроме городских и, мобильные телефоны .
Нужно найти место, что бы добавить к мобильным номерам телефонов - имиджи операторов, примерно вот так:
Номера нужно сделать изменяемыми, планируются какие-то GSM-шлюзы или модемы, а пока там указы номера работника
4. При клике на картинке товара, открывается новое окно с множеством картинок, превьюшки которых, расположены вертикально. Это не удобно, потому что пока доберёшься до самой последней и кликнеш на ней, приходится скролить вверх, что бы посмотреть большую картинку, которая загрузилась в этом окне.
Нужно определиться с картинками расширенного просмотра (товарной позиции), которые открываются при клике на лупу, ранее МАХ размер картинок был установлен 500х500.
С изменением формата сайта и окна превьюшек, думаю данный размер можно увеличить. Прошу сообщит оптимальный размер, для того что бы их подготавливать за ранее.
Ранее была задействована функция авто-формата до ранее указанного размера (500х500).
5. К логотипу в шапке сайте, было бы не плохо добавить значок к надписи (левый верхний угол), зарегистрированной торговой марки "ТМ", мы ведь уже давно её имеем, белым цветом.
6. В шапке, имидж Корзинки, нужно сделать больше - более заметным, а то её не видно.
7. При формировании заказа пользователем, при изменении к-во заказанных позиций - не пересчитывается общая сумма заказа, а просто сразу заказ отправляется. Нужно сделать так, что бы он сумма заказа пересчитывалась.
8. Опять таки с заказами, после формирования и отправки заказа - кроме того что на экране, пишется что ваш заказ принят, нужно подтверждение о принятии заказа: отправка подтверждающего e-mail-a, хотя бы.
9. В разделе контактов, перед описанием "распорядка работы" вставлена Google карта, нашего нахождения. Та которая там сейчас установлена – нашу компанию не отображает. Нужно сделать так, что бы мы сами могли в любой момент (из-за смены дислокации) вставить нужный код и эта карта отображалась.
10. SEO
10.1 Исправить метаданные в соответствующих полях
- Поле: в него влезает гораздо больше информации, чем та, которая у нас автоматически добавляется из названия карточки товара. </p><p>Так вот, перед тем, что будет добавляться из поля названия карточки товара, нужно добавить скрытую часть, размером шрифта h1. Суммарно в это поле Title - может влезать 255 символов. </p><p>Смотри на примере Розетки. </p><p>Вот товар: <a href="http://rozetka.com.ua/apple_macbook_air_md711ua_b/p1109139/">http://rozetka.com.ua/apple_macbook_air_md711ua_b/p1109139/</a> </p><p>И поле title в коде, ты увидишь что они туда пишут. </p><p> </p><p>- Поле description : должно содержать хотя бы 2 предложения - описания, на человеческом языке, c описанием того что предлагается, дабы поисковый алгоритм Google видел связь и между полями title и description и понимал, что ему не подсовывают что-то не правдоподобное. </p><p> </p><p>10.2 Интуитивное название страницы. Т.е. вместо строки: <a href="http://linecom.ua/index.php?article=6601">http://linecom.ua/index.php?article=6601</a> нужна строка, в которой интуитивно указывается сам товар, а именно: <a href="http://linecom.ua/Apple/MAC_mini_MGEM2GUA">http://linecom.ua/Apple/MAC_mini_MGEM2GUA</a> </p><p>Данное решение возможно при помощи использования технологии "Хлебные крошки" </p><p>Т.е. что бы поисковой запрос состоял не из php-кода, а выглядел примерно так: </p><p> </p><p><a href="http://Linecom.ua">Linecom.ua</a>>Ноутбуки>Apple>Ноутбук Apple MacBook Air 11` (MD711UA/A) </p><p> </p><p>Одним из инструментов, для решения был назван Web Master Tools </p><p> </p><p>10.3 Необходимо поставить код Yandex-метрики, а точнее инструмента WebWizzard, для визуального понимания и представления о том, как видят наш сайт простые посетители. </p><p>11. У нас есть основной поставщик (крупный дистрибьютор в Украине), который, требует соблюдения розничных цен, которые он естественно диктует и эта ГРИВНА, будь она не ладна. </p><p>Так вот, как только идет повышение цены или просто скачек курса $, нам необходимо тут же исправить цену, иначе: нам или не отгружают товар или просто мы теряем деньги за счет пустых кликов с прайс-агрегаторов. </p><p>Так вот, нам нужно разработать инструмент импорта прайса в (csv, xml), который бы мог не только корректировать цену уже введённой позиции, но и создавать новые, конечно при том условии, что в импортированном прайсе, будут ссылки, как на наименование с описанием, так и на картинку (там она одна). </p><p>12. И КОНЕЧНО САМОЕ ГЛАВНОЕ, нужно сохранить действующий функционал всех остальных рабочих модулей.</p>
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