Синхронизация интернет-магазина на opencart с 1С УТ 11.

Необходимо сделать двухстороннюю синхронизацию интернет-магазина на opencart 1.5.5.1.2 с 1С Управление торговлей 11.

Сейчас вся номенклатура храниться только на сайте, в первую очередь требуется перенести её в 1С, включая описание, картинки, свойства и так далее. Потом надо будет реализовать функцию, которая позволит осуществлять двухсторонний обмен данных сайта с 1с и наоборот.

Сайт http://stk-industry.ru/

Чуть больше тысячи товаров.