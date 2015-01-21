Апдейт Престашоп

Необходимо добавить отзывы покупателей в магазин работающий на ShopCMS. Предпочтение наилучшей цене. Жду ваши предложения. Ссылку на магазин пришлю по запросу. Оплата строго по факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать грамотный апдейт PrestaShop™ 1.5.4.1 до последней версии - www.tiamo.od.ua
Требования:
1) Апдейт админки с сохранением базы данных
2) так же магазину требуется улучшения в нескольких направлениях:
- быстрая смена цен и прайсов
- установка нескольких типов цен, не перечеркнутой цены, а двух цен, оптовая и розничная или обычная и акционная цены
- установка быстрой и краткой корзинки заказов
Если у вас будут свои рекомендации по улучшению работы магазина, его удобства как во время покупки так и во время администрирования - я с удовольствием выслушаю.
От Вас требуется:
- цена работ
- список требуемых модулей и хотя бы примерный показ того, как они работают в других магазинах
- сроки исполнения
- Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно поставить дизайн на интернет магазин all-eco.ru 1. Главная страница есть, но нужно поставить дизайн на категорию, карточку товара , оформление заказа. 2. На ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сделать вывод похожих товаров в карточке товара (2 товара ниже стоимостью и 2 товара дороже, если ниже стоимостью нет, то выводить те что дороже и наоборот. итого 4 товара). Сам вывод сделать по аналогии "Рекомендованных ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на Modx - http://www.tdredoctober.com/ . Из него надо сделать интернет-магазин. Пишите стоимость расширения функционала до интернет-магазина и сколько будет стоить сделать продукцию, которая сейчас представлена на сайте, в качестве товаров интернет-магазина. Также напишите, сколько ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать адаптивный сайт для сайта http://victoriasecretshop.ru При входе на сайт с мобильных устройств, сайт должен определять это и отображаться корректно в соответствии с характеристиками устройства только необходимые функции сайта, удобные кнопки, призыв к действию. Сайт ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт9 лет назад
Большое количество товаров сильно "вешает" сайт. Необходимо произвести оптимизацию загрузки сайта. Озвучивайте бюджет и сроки.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно разработать не сложный сайт на Wordpress + Woocommerce. Собственно что требуется: -Верстка сайта (дизайн PSD предоставлю, дизайн в разработке предоставить скрины пока не могу) -Натяжка на Wordpress -Подключение платежной системы, оплата будет Курьером при доставке и картами Visa ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Необходимо переделать пополнение Личного счета в магазине на Magento. Сейчас пополнение происходит с помощью стороннего модуля через корзину, приходится оформлять/покупать виртуальный товар. ТЗ прикрепляю предлагать доступные способы оплат, они выводятся ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $25
Добрый день! Необходимо добавить мой шаблон одностраничного сайта на хостинг и удалить на нем ненужные мне блолки и всю анимацию, максимально "облегчив" страницу и ускорив загрузку.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт9 лет назад