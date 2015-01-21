Апдейт Престашоп

Нужно сделать грамотный апдейт PrestaShop™ 1.5.4.1 до последней версии - www.tiamo.od.ua

Требования:

1) Апдейт админки с сохранением базы данных

2) так же магазину требуется улучшения в нескольких направлениях:

- быстрая смена цен и прайсов

- установка нескольких типов цен, не перечеркнутой цены, а двух цен, оптовая и розничная или обычная и акционная цены

- установка быстрой и краткой корзинки заказов

Если у вас будут свои рекомендации по улучшению работы магазина, его удобства как во время покупки так и во время администрирования - я с удовольствием выслушаю.

От Вас требуется:

- цена работ

- список требуемых модулей и хотя бы примерный показ того, как они работают в других магазинах

- сроки исполнения