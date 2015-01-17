Добавить шаблон на хостинг, удалить ненужные блоки, анимацию

$25
Интернет-магазиныЗакрыт9 заявок180 просмотров
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Добрый день! Необходимо добавить мой шаблон одностраничного сайта на хостинг и удалить на нем ненужные мне блолки и всю анимацию, максимально "облегчив" страницу и ускорив загрузку.

9 лет назад
mstatkevich
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад