mstatkevich

Максим mstatkevich

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

yellow-black
Катя 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$18
10 баллов
4 года назад
Внести правки в готовую верстку на WP
WordPress
Все хорошо
Хорошо
Ответный отзыв
sfedorovamaria
25 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Составить контент план развлекательных постов для инстаграм
Крайне довольна сотрудничеством с Максимом. Постановка задачи лаконичная и понятная, оплата поэтапно и четко в срок, могу рекомендовать Максима всем исполнителям!
Очень удачно наладили работу. Все необходимые правки были выполнены. Я доволен.
Ответный отзыв
Alen_Ilon
Алена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
4 балла
9 лет назад
Отрисовать логотип и фавикон
Выполнила всю работу по указанным требованиям, все согласовали и заказчик приянл работу. Но после Максим сразу пропал. Не стал оплачивать работу, не завершил проект, не оставил отзыв. Если в течении 10 дней объявитесь - сниму отрицательный отзыв.
Супер!
Ответный отзыв
DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Сделать баннер размер 1150*671
Максим - хороший заказчик, с которым приятно работать )) Легкий в общении, хорошо формирует задачу, оплата без задержек. Рекомендую всем!
Спасибо, Дмитрию за терпение и выдержку проявленную во время работы с таким заказчиком как я) Ну и конечно за баннер! Сделал быстро и красиво!
Ответный отзыв
JumpStudio
Романов 
43 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Поменять фото на баннере
Четко поставил задачу, быстро все сделали
Отличный исполнитель. Самое ценное, что дает реальные советы с самого начала работы. Сразу чувствуется, что профессионал, который прекрасно знает свое дело. Сразу внушает доверие. С таким исполнителем хочется продолжать работать! Рекомендую всем и каждому! Спасибо!
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