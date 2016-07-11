mstatkevich

Доброго дня. Вот пример поста на основе которого надо придумать аналогичные с целью максимального вовлечения подписчиков. https://www.instagram.com/p/B7d1yy4gWHf/ Не надо расписывать весь пост. Заголовок (он должен быть короткий и емкий ...
- $35Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Обязательно надо разбираться в специфике. Такие процедуры как ботокс для волос, кератиновое выпрямление, нанопластика, обучение, продажа составов, разбавлять какими то развлекательными постами. Исполнителю надо будет написать первый тестовый ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужен человек на продвижение страницы в инстаграм @more_keratinov средствами проставления лайков и подписок.Социальные сети (SMM и SMO)25 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо написать КП для инстаграм аккаунта @botox_with_love https://yadi.sk/i/v2LATMnlzeevVQ Тз во вкладке контент-план Для примера напишите один пост на выборКопирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создавать посты для инстаграм в едином стиле. Тематика волосы: кератиновое выпрямление, ботокс для волос и т.д. Ищу девушку! С пониманием) Что хочу от кандидата. 1) разработать единый стиль аккаунта ...Обработка фотографий32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть группа вконтакте https://vk.com/hair_with_love небольшой студии в городе Санкт-Петербурге по услугам для девушек связанных с волосами. Нужен человек который будет вести рекламу вконтакте и развивать группу. Все ваши действия должны сводится ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день ! Задание только для девочек, кто в теме. Необходимо написать 30 постов для профиля @nanoplastika_spb. Процедуры ботокс для волос и нанопластика)Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно нарисовать арт. Идея взята с первого скриншота, на втором показана попытка его реализации. Что нужно нарисовать. 1) Девушку с длинными, красивыми волосами стоящую спиной 2) Две руки, человека и робота слева и справа. ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Нужен КП на месяц для аккаунта Супер Люба. 2 поста в день и 5 сторисСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист для ведения таргетинговой рекламы для группы вконтакте vk.com/hair_with_love. Таргетинг уже был не раз. Желательно иметь кейсы по этой или смежной тематике.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужна девушка для ведения страницы частного мастера по восстановлению волос. Добавление постов согласно контент-плану, сториз.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Задание только для девушек) Необходимо составить контент-план для этой группы https://vk.com/hair_with_love на месяц!Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
Для группы вконтакте необходимо сделать вики лендинг с лицевым баннером. Короткое тз: Сайт уже есть hairlove.ru ( но его дизайн поменялся, скрины прикрепил, он сейчас верстается) Материалы к использованию: yadi.sk/d/YoZhyjNA3RoajK. ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Внести правки в сайт hairlove.ru согласно макету псд. https://drive.google.com/drive/folders/1MGqw3lO6m3fCHaV_5pdWa-U0N3rwrJkSHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт fitnesswithlove.ru Блок Преимущества: 1) Поменять иконки (будут позже) 2) Шрифт текста делаем чуть больше, сам шрифт берем с сайта http://vidaclub.ru 3) Убрать оранжевый квадрат слева в виде шестеренки ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать иконки для сайта fitnesswithlove.ru раздел Преимущества. Все расскажу подробнейшим образом, выдумывать ничего не надо, просто взять вытянуть с других сайтов или сделать точно также. Оплата по факту.Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт fitnesswithlove.ru 1) Добавить логотип в черный треугольник. Научить меня как менять его самостоятельно 2) Убрать номер 3) Кнопку "начать тренировки" сделать больше, для начала в длину 6 см, дальше будем смотреть. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Для сайта fitnesswithlove.ru нужно сделать баннер для блока связаться со мной. Во вложении можно посмотреть какой баннер был изначально при покупке шаблона. Нужно сделать точно в таком же стиле только с моими фотографиями. Фото дам ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Необходимо отрисовать логотип для сайта fitnesswithlove.ru. Варианты уже есть мне нужны, что называется ваши руки. Необходимо учесть, что прокручивая сайт вниз, треугольник в котором будет находится логотип становится меньше. Это значит что логотип должен быть читаемым. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо поменять и НАУЧИТЬ МЕНЯ как это делать фото на баннере Связаться со мной внизу сайта fitnesswithlove.ruНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад