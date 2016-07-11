Создание и разработка сайтов, продвижение и обслуживание
• Создание сайтов любой сложности и направленности (корпоративный сайт, одностраничный сайт, Landing-Page, интернет магазины, новостные сайты)
• Продвижение сайтов
• Техническая и информационная поддержка сайтов
• Дизайн сайтов, мобильных приложений, разработка брендбука, фирменного стиля, логотипа, дизайн рекламной продукции
• Регистрация доменов, хостинга
• Перенос сайтов на новый хостинг
• Создание HTML писем
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель. Самое ценное, что дает реальные советы с самого начала работы. Сразу чувствуется, что профессионал, который прекрасно знает свое дело. Сразу внушает доверие. С таким исполнителем хочется продолжать работать! Рекомендую всем и каждому! Спасибо!
Ответный отзыв
Четко поставил задачу, быстро все сделали
Наполнение сайтов
1 отзыв
$4/час
от $50от 1 дня
#301
Системное администрирование
нет отзывов
от $50
#713
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
#1280
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#2455
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#2647
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#2753
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#4797
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#5417