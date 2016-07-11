Отличный исполнитель. Самое ценное, что дает реальные советы с самого начала работы. Сразу чувствуется, что профессионал, который прекрасно знает свое дело. Сразу внушает доверие. С таким исполнителем хочется продолжать работать! Рекомендую всем и каждому! Спасибо!