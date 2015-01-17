Разработка web-сайта Интернет-магазина.

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок211 просмотров
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Разработать Web-приложение Интернет-магазина с использованием языка гипертекстовой разметки HTML, каскадных таблиц стилей (CSS), языков сценариев JavaScript и PHP, баз данных MySQL.

Затем оформить пояснительную записку (см. вложение)

9 лет назад
anis1204
Анис 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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