Интернет магазин и система управление складом

Комплексный заказ на интернет магазин и интегрированную систему управления складом

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Интернет магазин на английском языке.

Требования:

-главная страничка сайта - стандартный каталог с товаром по группам без цен и краткое описание компании.

-вход в интернет магазин по отдельной ссылке через логин и пароль. случайный пользователь зарегестрироваться не может, заказы и цены могут видеть только те пользователи, которым предварительно выслали данные для входа.

-каждый товар имеет по 3-5 параметров с 3-10 вариациями в каждом (длина, толщина,цвет)

-по каждой из вариаций необходимо вести учёт по наличию на складе а также высвечивать наличие для покупателей

-главными клиентами будут оптовики с разных стран, поэтому необходимо, чтобы были ограничение на минимальный заказ (например не менее 5 шт по каждой позиции ИЛИ сумма закупки минимум на 100 уе и т.д.)

-магазин должен принимать оплату онлайн (paypal, skrill и другие) либо высылать клиенту квитанцию для оплаты в банке

-История заказов по каждому клиенту, возможность сделать такой же заказ как и в прошлый раз

-автозаполнение форм доставки (для печати на бланках EMS или других) и инвойсов

-отправка клиенту информацию о EMS tracking number на его электронную почту

-возможность быстрого импорта/экспорта информации о наличии товара

опционально:

-​мультиязычный сайт

-разные валюты для оплаты

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Система управления складом (на английском языке)

Требования:

-автоматическая синхронизация с сайтом

-информация по товару в наличии и товару, который надо отгрузить

-прогнозирование остатков и рекомендации по дозакупке

-возможность указать, где именно на складе находится товар (полка, ряд)

-CMS значения не имеет. Готовы рассмотреть предложенные варианты.