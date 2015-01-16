Интернет магазин и система управление складом

Совершенно неважно какой движок. Важно, чтобы он предоставлял те возможности, которые я указал ниже - корзина; - регистрация пользователей; - личный кабинет с функцией выставления платежного документа (чека, счета); - история/импорт заказов, возможность накопительной скидки; - смена режима вывода товаров ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Комплексный заказ на интернет магазин и интегрированную систему управления складом
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Интернет магазин на английском языке.
Требования:
-главная страничка сайта - стандартный каталог с товаром по группам без цен и краткое описание компании.
-вход в интернет магазин по отдельной ссылке через логин и пароль. случайный пользователь зарегестрироваться не может, заказы и цены могут видеть только те пользователи, которым предварительно выслали данные для входа.
-каждый товар имеет по 3-5 параметров с 3-10 вариациями в каждом (длина, толщина,цвет)
-по каждой из вариаций необходимо вести учёт по наличию на складе а также высвечивать наличие для покупателей
-главными клиентами будут оптовики с разных стран, поэтому необходимо, чтобы были ограничение на минимальный заказ (например не менее 5 шт по каждой позиции ИЛИ сумма закупки минимум на 100 уе и т.д.)
-магазин должен принимать оплату онлайн (paypal, skrill и другие) либо высылать клиенту квитанцию для оплаты в банке
-История заказов по каждому клиенту, возможность сделать такой же заказ как и в прошлый раз
-автозаполнение форм доставки (для печати на бланках EMS или других) и инвойсов
-отправка клиенту информацию о EMS tracking number на его электронную почту
-возможность быстрого импорта/экспорта информации о наличии товара
опционально:
-мультиязычный сайт
-разные валюты для оплаты
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Система управления складом (на английском языке)
Требования:
-автоматическая синхронизация с сайтом
-информация по товару в наличии и товару, который надо отгрузить
-прогнозирование остатков и рекомендации по дозакупке
-возможность указать, где именно на складе находится товар (полка, ряд)
-CMS значения не имеет. Готовы рассмотреть предложенные варианты.
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